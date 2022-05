Addex: échec de l'étude de faisabilité sur dipraglurant contre le blépharospasme

Genève (awp) - Addex a essuyé un échec avec son étude de phase IIa sur le dipraglurant, un produit en développement destiné au traitement du blépharospasme, contraction involontaire des muscles des paupières, annonciatrice de la maladie de Parkinson. Le résultat de l'étude n'a "pas été concluant et n'a pas atteint tous les objectifs", a indiqué le laboratoire genevois.

L'examen a tout de même permis "de comprendre certains éléments liés aux patients", a précisé le directeur médical Roger Mills, cité dans un communiqué publié vendredi.

Au total, une quinzaine de patients avaient été recrutés pour cette étude de faisabilité, dont l'objectif était de vérifier si le traitement, administré en doses de 50 et 100 mg, est sûr et bien toléré. Les tests devaient également démontrer si le dipraglurant a un effet sur la sévérité et la fréquence des symptômes.

La laboratoire basé à Plan-les-Ouates a assuré qu'il n'y avait pas de risque lié à la sécurité du médicament.

Le blépharospasme touche environ 50'000 personnes aux Etats-Unis, avec 2000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, selon Addex. Le traitement pourrait ainsi bénéficier de la désignation de "médicament orphelin", destiné à traiter des maladies rares.

La société a par ailleurs assuré que son étude de phase IIb/III avec dipraglurant contre la dyskinésie associée à la maladie de Parkinson (PD-LID) était en bonne voie. De premières données devraient être dévoilées au premier semestre 2023.

Une autre étude de phase II avec l'ADX71149 contre l'épilepsie, menée avec le laboratoire Janssen, devrait quant à elle produire de premier résultats au dernier trimestre de cette année, a assuré le directeur général d'Addex, Tim Dyer.

