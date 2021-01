Addex: prix des actions émises dans le cadre de son augmentation de capital fixé

Zurich (awp) - Addex Therapeutics a fixé jeudi le prix des 6'000'000 d'actions émises sous forme de titres nominatifs et d'American Depositary Shares (ADS) dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée le 15 décembre dernier. Pour les premiers, il s'établit à 1,47 franc l'unité et à 10 dollars américain pour chaque ADS, lequel donne droit à six actions du laboratoire plan-les-ouatien.

Le produit brut total de l'offre, soit avant déduction des remises et commissions de souscription ainsi que des frais liés à l'opération, devrait s'élever à 10 millions de dollars (8,71 millions de francs suisses), a précisé Addex Therapeutics. Sa clôture est prévue le ou vers le 11 janvier 2021, sous réserve de la satisfaction des conditions.

La gestion de l'opération a été confiée à H.C. Wainwright & Co. Dans le cadre de l'offre, Addex a accordé aux acquéreurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 900'000 actions ou ADS supplémentaires au prix fixé ce jour, moins les rabais et commissions.

Les nouvelles actions seront émises à partir du capital social autorisé existant d'Addex, à l'exclusion des droits de préemption des actionnaires existants. En cas de succès de l'opération, les nouveaux titres seront cotées à la Bourse suisse. La firme est cotée au Nasdaq depuis janvier.

vj/