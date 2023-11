Addex Therapeutics Ltd est une société pharmaceutique suisse spécialisée dans les stades cliniques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments à petites molécules disponibles par voie orale, connus sous le nom de modulateurs allostériques pour les troubles neurologiques. Le pipeline de programmes cliniques de la société comprend le dipraglurant (mGlu5 NAM), qui est un essai clinique de phase 2a contrôlé par placebo pour la dyskinésie induite par le lévodopa (PD-LID) de la maladie de Parkinson, et qui est en cours de préparation pour les essais d'enregistrement pour la PD-LID, et l'ADX71149 (modulateur allostérique positif mGlu2 ou PAM), qui est développé en collaboration avec son partenaire Janssen Pharmaceuticals, Inc pour traiter la schizophrénie et la dépression anxieuse. Elle fait également progresser plusieurs programmes précliniques, dont le GABABPAM pour la douleur, la vessie hyperactive et d'autres troubles, le mGlu7 NAM pour le stress post-traumatique, le mGlu2 NAM pour les troubles neurocognitifs légers, le mGlu4 PAM pour la maladie de Parkinson et le mGlu3 PAM pour les troubles neurodégénératifs.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale