Addex se voit désormais financé jusqu'au 2e trimestre 2023

Zurich (awp) - Le laboratoire genevois Addex Therapeutics estime disposer de suffisamment de liquidités pour alimenter son fonctionnement jusqu'au deuxième trimestre de l'an prochain, à la faveur notamment de l'augmentation de capital réalisée le mois dernier. La structure plan-les-ouatienne a par contre vu ses recettes s'évaporer entre avril et fin juin, tandis que s'alourdissaient les dépenses de recherche et développement.

Les revenus ont chuté à moins de 200'000 francs suisses sur le trimestre écoulé, contre encore 1,1 million un an auparavant. La facture des activités scientifiques a dans le même temps enflé de deux bons millions à 5,7 millions. Les dépenses administratives et générales ont été allégées de quelque 300'000 francs suisses à 1,5 million, n'empêchant pas la perte nette de s'aggraver de plus de deux millions à 7,1 millions, énumère le rapport à mi-parcours diffusé jeudi.

Fin juin, Addex disposait encore de 8,8 millions de francs suisses en liquidités et équivalents, soit dix millions de moins qu'un an auparavant. Ces réserves ont depuis été étoffées de 4,6 millions, fruit de l'augmentation de capital de juillet.

jh/fr