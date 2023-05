Addex: un comité indépendant recommande la poursuite d'une étude sur l'épilepsie

Genève (awp) - Un comité d'examen intérimaire indépendant a conseillé au laboratoire genevois Addex Therapeutics de poursuivre son étude clinique de phase 2 sur le médicament candidat ADX71149 contre l'épilepsie. Cette décision intervient après l'examen de données non masquées de la première partie du premier groupe de patients.

"La recommandation du comité et la décision de notre partenaire de collaboration de poursuivre l'étude sont très encourageantes et suggèrent que le médicament est potentiellement sûr et bien toléré", écrit le développeur de modulateurs allostériques mercredi dans un communiqué.

L'étude clinique est menée par Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson. Son objectif principal est d'évaluer l'efficacité du médicament en association avec le levetiracetam ou le brivaracetam en utilisant un critère de temps pour le nombre de crises de base, précise Addex.

rq/ib