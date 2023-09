ADDSINO CO,LTD, anciennement CHINASCHOLARS GROUP CO,.LTD, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de produits de communication de commandement et de contrôle, de produits de simulation électronique Blue Force et de produits de sécurité électromagnétique. Les principaux produits de la Société comprennent des produits de communication militaire, des systèmes expérimentaux de simulation de radiofréquences, des systèmes expérimentaux et sur le terrain de simulation de cibles actives, des systèmes de simulation de radars, des systèmes de simulation de formation tactique et des produits de protection électromagnétique, entre autres. La Société exerce ses activités sur le marché national, avec pour principaux marchés le nord de la Chine, l'est de la Chine et le sud-ouest de la Chine.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense