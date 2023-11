ADDvantage Technologies Group, Inc. par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services d'infrastructure sans fil aux opérateurs de téléphonie mobile, aux sociétés de tours et aux fabricants d'équipements, et distribue et entretient une gamme complète de produits électroniques et de matériel pour l'industrie des télécommunications. Ses segments comprennent les services d'infrastructure sans fil (Wireless) et les télécommunications (Telco). Le secteur des services sans fil fournit des services d'infrastructure sans fil aux quatre opérateurs de téléphonie mobile des États-Unis, aux sociétés de tours de communication, aux intégrateurs nationaux et aux fabricants d'équipements d'origine. Ces services consistent en l'installation et la mise à niveau de la technologie sur les sites cellulaires et la construction de nouvelles petites cellules pour la cinquième génération (5G). Le segment Telco vend des équipements de réseaux de télécommunications neufs et remis à neuf, y compris des équipements pour les bureaux centraux et les locaux des clients. Ce segment propose également à ses clients des services de réparation et de test des équipements de réseaux de télécommunications.

Secteur Communications et réseautage