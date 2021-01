Adecco : Barclays relève son objectif de cours

Barclays réitère son opinion 'surpondérer' sur Adecco avec un objectif de cours rehaussé de 66,5 à 70 francs suisses, 'sur la base d'un quatrième trimestre plus fort' qui conduit le broker à relever d'environ 5% son estimation de BPA pour 2020.



'Les données sur le travail temporaire en décembre se sont montrées meilleures que prévu à la fois en France et aux Etats-Unis, et ont suivi un point d'activité positif de Randstad à la fin de l'année dernière', explique Barclays.



'L'incertitude sur les confinements jette une ombre sur le premier trimestre -en particulier janvier et février- mais la base de comparaison s'améliore sensiblement en mars', pointe le broker, qui prévoit toujours une croissance organique de 8,5% pour 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.