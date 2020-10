Adecco : perspectives favorables, UBS revoit sa cible

16/10/2020 | 11:12

UBS maintient sa recommandation d'achat sur le titre Adecco et revoit son objectif de cours à la hausse, passant de 48 à 55 CHF.



Dans une note sectorielle, les analystes d'UBS évoquent un mois de septembre 'plus fort que prévu' et un important 'retour à l'emploi'.

Ils estiment que le recours au travail temporaire devrait ainsi augmenter structurellement jusqu'en 2021, à mesure que l'économie se redresse.



L'action Adecco a d'ailleurs gagné près de 1% vendredi matin, tandis que l'indice SMI de Zurich n'a augmenté que de 0,4%.





