Adecco Group AG est le n° 1 mondial des prestations de services en ressources humaines. Le CA par activité se répartit comme suit : - placement temporaire de personnel (81,1%) ; - placement permanent de personnel (2,3%) ; - autres (16,6%) : notamment prestations de réinsertion et d'accompagnement de carrière, de formation à l'encadrement, de conseil en organisation et en développement personnel. Le CA par secteur d'activité se ventile essentiellement entre services industriels (51,3%), services administratifs (22,9%), technologie de l'information (12,3%), finance et comptabilité (4,2%), ingénierie (3,1%), et santé (2,5%). A fin 2019, le groupe dispose d'un réseau de 5 088 agences dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2,1%), France (23,6%), Etats-Unis (18,2%), Royaume Uni (8,8%), Italie (8,2%), Japon (6,3%), Allemagne (5,7%) et autres (27,1%).