Adecco CEO: améliorer le "Storytelling" du groupe

Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) du géant du travail temporaire Adecco veut mieux vendre son entreprise aux investisseurs. "Notre "storytelling" doit s'améliorer", a déclaré Denis Machuel dans une interview à Finanz und Wirtschaft (édition de mercredi).

A l'heure actuelle, l'action Adecco note proche de son plus bas historiques. La valorisation est trop basse et pour changer cela, il faut faire mieux que la concurrence trimestre après trimestre, a affirmé le CEO, ajoutant être convaincu de la stratégie du groupe.

Il y a quelques temps, Adecco a modifié son organisation en trois unités d'affaires: Adecco, LHH et Akkodis. La division Adecco s'occupe des services de personnel dans l'industrie. LHH est active dans le domaine des emplois qualifiés dans le bureau et les services et Akkodis propose des services d'ingénieurs et d'informatique, notamment.

Selon le CEO, Akkodis est "un joyau absolu" avec lequel le groupe génère massivement de la valeur pour ses clients. Il faut le faire savoir aux investisseurs et le répéter jusqu'à ce qu'ils le comprennent.

Pour ce qui est des activités américaines d'Adecco, qui sont encore sources de pertes, M. Machuel n'a pas voulu se prononcer sur la durée de cette situation. Cela va prendre probablement encore plusieurs trimestres, pas des années, a-t-il dit. La base des affaires aux Etats-Unis s'améliore continuellement, même si cela ne se voit pas encore au niveau du chiffre d'affaires.

Avec la division LHH, Adecco profite des récents licenciements dans le secteur technologique américain. A l'exception d'un, le groupe a décroché des contrats dans le secteur de la part de tous les groupes: Meta, Microsoft, Amazon, etc.

