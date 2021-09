Adecco: Moody's confirme 'Baa1' et perspective "stable"

Zurich (awp) - L'agence de notation Moody's a confirmé le rating de crédit d'Adecco à "Baa1" ainsi que la perspective "stable". Cette confirmation vient suite à l'annonce fin juin du rachat du belge Akka, a précisé l'agence vendredi soir.

L'acquisition d'Akka sera financée par une augmentation de capital, plus fortement, par de nouveaux emprunts. Moody's a attribué la note "Baa3 à Adecco International Financial Services B.V. pour l'emprunt de rang postérieur à taux fixe garanti ("Hybrid Notes") et "Baa1" aux nouvelles Senior Unsecured Notes (SUNS).

L'acquisition d'Akka doit être finalisée au 2e trimestre 2022.

