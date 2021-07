Adecco : acquisition d'Akka Technologies pour 2 MdsE

Le Groupe Adecco annonce l'acquisition d'Akka Technologies pour créer le numéro 2 mondial sur le marché de la R&D en ingénierie. Le montant de la transaction s'élève à 2,0 milliards d'euros de valeur d'entreprise.



AKKA Technologies et Modis (filiale d'Adecco) auront ainsi 50 000 experts en ingénierie et en numérique, une expertise intersectorielle approfondie, une présence mondiale et des positions fortes dans les secteurs à forte croissance tels que la mobilité et les logiciels et services technologiques.



Des synergies de revenus de plus de 200 millions d'euros et des synergies de coûts de 65 millions d'euros ont été identifiées.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.