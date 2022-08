Adecco : baisse de 17% du BPA au 2e trimestre

Adecco Group publie au titre du deuxième trimestre 2022 un BPA ajusté en baisse de 17% à 0,85 euro ainsi qu'une marge d'EBITA hors éléments exceptionnels en retrait de 100 points de base à 3,5%, 'comme anticipé, reflétant le plan' selon lui.



Le groupe suisse de services en ressources humaines revendique néanmoins une forte marge brute à 21,1% (+100 pb), tirée par le changement de portefeuille, le mix positif et les prix, pour des revenus en croissance de 13% à 5,94 milliards d'euros (+4% en organique).



Adecco pointe une dynamique d'activité vigoureuse au début du troisième trimestre, 'tout en reconnaissant les défis posés par l'environnement macroéconomique actuel', et anticipe donc une 'croissance solide de ses revenus en rythme annuel' pour le trimestre en cours.



