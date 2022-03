Zurich (awp) - Après avoir renoué l'an dernier avec les profits, Adecco confirme ses objectifs financiers à moyen terme. Le géant du placement de personnel anticipe sur le cycle en cours une marge au niveau du résultat d'exploitation Ebita comprise entre 3 et 6%. Le groupe zurichois se dit sur la bonne voie au premier trimestre, tablant sur une solide croissance comme prévu il y a un mois.

Le groupe a réalisé de solides progrès durant la première année de mise en oeuvre de la stratégie "Future@Work", se montrant résistant face à un environnement macro-économique volatile, indique le directeur général d'Adecco, Alain Dehaze, cité dans le communiqué diffusé mardi en préambule à la journée des investisseurs.

Le géant de l'intérim entend poursuivre ses initiatives en vue de réduire ses coûts ainsi que celles portant sur la numérisation des modèles traditionnels.

Adecco veut en priorité accroître ses parts de marché dans le domaine du placement de personnel de son unité phare Adecco, tout comme sa rentabilité. Le groupe vise aussi la réalisation de synergies dans le cadre de l'intégration de la société franco-belge Akka Technologies et de la fusion de cette dernière avec Modis dans l'unité Akkodis.

Pour l'unité Adecco, la multinationale zurichoise vise sur le cycle en cours une marge Ebita entre 3 et 6%, de 7 à 10% pour l'unité LHH et Akkodis. Le groupe entend en outre générer un solide flux de liquidités et des versements "attrayants" pour ses actionnaires.

