Adecco: l'acquisition d'Akka n'augmentera que provisoirement le levier (Moody's)

Zurich (awp) - L'annonce, la semaine passée, de l'acquisition du belge Akka par Adecco n'entrainera que provisoirement une détérioration du niveau d'endettement du géant zurichois, a indiqué l'agence Moody's lundi soir. Les analystes tablent sur un retour de l'endettement au niveau précédent en 2022 déjà, ce qui justifie le rating "Baa1".

L'acquisition d'Akka Technologie cadre pleinement avec la stratégie de diversification des activités, selon les experts de Moody's. Adecco mise sur le développement du segment technologies, qui promet des marges plus élevées. L'opération recèle toutefois des risques au niveau de l'intégration, ce qui pourrait causer des frais plus élevés et retarder la réalisation des synergies.

mk/rp