Adecco: lance l'offre de rachat obligatoire pour Akka Technologies

Zurich (awp) - Adecco lance jeudi 17 mars l'offre de rachat obligatoire pour les actions Akka Technologies, rachetée en juillet dernier, qui ne lui ont pas été servies. L'offre court jusqu'au 13 avril et pourra être prolongée. Le conseil d'administration d'Akka recommande d'accepter l'offre, rappelle un communiqué de mercredi soir.

La reprise de la société franco-belge Akka avait été annoncée en juillet 2021 et valorisait l'entreprise française à 2 milliards d'euros. Adecco s'est emparé d'une participation de 59,91% en rachetant les parts de la famille Ricci et de Swilux. Mauro et Jean-Franck Ricci vont recevoir près de 1,6 million d'actions Adecco nouvellement émises, assorties d'une période de blocage de 24 mois.

Adecco avait annoncé le lancement d'une offre en France et en Belgique pour racheter les parts Akka encore en circulation, proposant un prix unitaire de 49 euros par action ou un montant similaire pour les emprunts convertibles.

rp