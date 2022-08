Adecco ouvre en baisse, bénéfice pénalisé par l'intégration d'Akka

Zurich (awp) - Le titre Adecco a ouvert en baisse jeudi à la Bourse suisse. Le géant du travail temporaire a publié un bénéfice net au deuxième trimestre inférieur aux prévisions, en raison de frais et amortissements de 81 millions d'euros liés à l'intégration du belge Akka Technologies.

Le chiffre d'affaires a progressé de 13,0% à 5,94 milliards d'euros (5,80 milliards de francs suisses), contre 5,26 milliards un an plus tôt. La croissance organique s'est inscrite à 4,0%, contre 29,0% au deuxième trimètre 2021. Au premier trimestre, celle-ci avait atteint 5,0%.

A 9h33, le titre Adecco reculait de 3,1% à 32,06 francs suisses, tandis que l'indice SLI avançait de 0,38%.

Adecco a annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, avec des flux de trésorerie plus faibles, en raison des investissements pour la croissance future, commente Michael Foeth, de Vontobel. Avec l'incertitude économique croissante, il devient de plus en plus difficile de voir un chemin clair vers la croissance dans un environnement de marché plus difficile.

Pour Gian Marco Werro, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), la croissance organique de 4% implique des pertes de parts de marché par rapport à Randstad. Les frais non-récurrents et amortissements sont décevants, écrit-il. Les vents contraires devraient perdurer, et reconquérir les parts de marchés perdues ne sera pas aisé.

Les frais généraux et administratifs ont crû de 16%, soit plus qu'anticipé, notent pour leur part les analystes d'UBS. Malgré la marge brute solide, une nouvelle hausse de ces charges pourrait entraîner une dégradation du consensus, mettent-ils en garde.

rq/fr