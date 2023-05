Adecco s'apprécie à l'ouverture après les résultats trimestriels

Zurich (awp) - Le titre du géant zurichois du travail temporaire perdait de l'altitude jeudi à la Bourse suisse, après une ouverture pourtant positive. L'entreprise a dévoilé avant-Bourse des résultats globalement meilleurs que prévu au premier trimestre de l'exercice en cours.

Le chiffre d'affaires a crû de 8% à 5,892 milliards d'euros. En termes organiques, le taux de croissance a atteint 3%. Le résultat opérationnel (Ebita) ajusté du nombre de jours travaillés s'est tassé de 1% à 184 millions, pour une marge afférente de 3,1%, contre 3,4% sur la même période un an plus tôt.

Ces résultats s'inscrivent dans la fourchette des prévisions des analystes sondés par AWP en aval de la publication mais sont supérieurs au consensus.

A 9h23, le titre Adecco reculait de 1,3% à 29,03 francs suisses, après avoir ouvert dans le vert. L'indice SLI perdait dans le même temps 0,68%.

"Adecco fait clairement mieux que ses pairs et a gagné des parts de marché", note Michael Foeth, de Vontobel. Si dans un premier temps la rentabilité a souffert, la stratégie du directeur général Denis Machuel semble porter ses fruits. Les mesures de réduction des coûts doivent encore permettre de redresser la rentabilité, souligne l'analyste.

Le fait que le placement temporaire connaisse une croissance plus dynamique que le placement définitif et la transition de carrière est le signe d'un ralentissement du marché de l'emploi, spécialement aux Etats-Unis, relève de son côté Gian Marco Werro, de la Banque cantonale de Zurich. Pour 2023, il faut s'attendre à de nouveaux coûts d'intégration, ainsi qu'à des coûts non récurrents qui pourraient une nouvelle fois être supérieurs aux objectifs, avertit l'analyste.

La ZKB privilégie la prudence et confirme "pondérer au marché", car regagner des parts de marché sera long et difficile et la récession qui se dessine aux Etats-Unis et en Europe freinera le marché de l'emploi.

rq/ol/fr