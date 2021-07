Adecco se relève du choc pandémique et acquiert Akka Technologies

Zurich (awp) - Adecco a vu ses revenus fortement progresser au deuxième trimestre. Le spécialiste du travail temporaire a également amélioré sa rentabilité, a-t-il indiqué mercredi. Il n'a toutefois pas encore retrouvé ses niveaux d'avant le choc pandémique. Séparément, il a annoncé la reprise du français Akka Technologies.

Le bénéfice net a atteint 145 millions d'euros (environ 157 millions de francs suisses), contre 21 millions au deuxième trimestre 2020.

L'Ebitda ajusté s'est inscrit à 237 millions d'euros, contre 75 millions d'euros à la même période en 2020. La marge afférente s'est nettement améliorée à 4,5%, contre 1,8% un a plus tôt, ce que la société explique par une amélioration de la productivité.

Le chiffre d'affaires a progressé à 5,26 milliards d'euros (5,7 milliards de francs suisses), contre 4,18 milliards un an plus tôt, période où la société a souffert des conséquences de la pandémie de coronavirus. Par rapport au premier trimestre, les recettes ont crû modestement, précise le communiqué.

La croissance organique a progressé de 29%, contre un repli de 28% un an plus tôt. Sur le seul mois de juin, elle a atteint 23%.

La croissance a été particulièrement solide dans les segments à haute valeur ajoutée, le placement permanent ayant profité d'un bond de 88% et les activités de formation et réorientation de 78% en terme organique. Le placement temporaire (+30%), les services d'externalisation et de conseils (+17%) se sont également inscrits en croissante. Les services de transition de carrière ont essuyé un repli de 7%.

L'ensemble des régions a soutenu la croissance, la France (+61%) a profité du rebond des secteurs du bâtiment ainsi que de la logistique et transport, tandis que l'hôtellerie et restauration et l'automobile continuaient de connaître des difficultés. L'Europe du Nord (+20%), l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche (+33%), l'Europe du Sud (+39%) et les Amériques (+19%) ont également enregistré de solides rebonds. La croissance en Asie-Pacifique a été comparativement plus timide (+5%).

Les revenus restent toujours inférieurs de 5% à leur niveau d'avant-crise, a commenté le directeur général (CEO) Alain Dehaze, cité dans le communiqué. La société a néanmoins amélioré ses marges. "Prudemment optimiste", le directeur s'est dit confiant de voir la reprise se poursuivre au cours des prochains trimestres.

Les conditions des affaires devraient encore s'améliorer au troisième trimestre, avec une hausse des recettes sur un an. Cela dépendra néanmoins de l'évolution de la situation avec le variant Delta, ainsi que du déploiement des vaccinations.

Grande acquisition en perspective

La société a par ailleurs annoncé le rachat du français Akka Technologies, valorisé à 2 milliards d'euros. Des synergies de chiffre d'affaires sont attendues à plus de 200 millions d'euros et des synergies de coûts de 65 millions d'euros ont également été identifiées.

La finalisation de la transaction est escomptée au premier semestre 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Concernant le programme de rachat d'actions de 600 millions d'euros lancé début avril, il a été mis sur pause suite au rachat de Kevin. Au 23 juillet, Adecco avait racheté pour 79 millions de ses propres titres, qui seront annulés, sous réserve de l'accord des actionnaires.

ol/fr/jh