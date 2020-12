Adecco : stable après la présentation de sa stratégie

Les actions du groupe Adecco sont stables mardi matin après la présentation par la direction d'une nouvelle structure organisationnelle axée sur la marque pour améliorer la concentration des activités et réduire la structure.



Lors de sa journée virtuelle des investisseurs, la société a dévoilé aujourd'hui son plan 'Future@Work' qui se concentrera sur trois unités commerciales distinctes (Adecco, Talent Solutions et Modis), tout en accélérant la numérisation.



'Adecco (...) vise à accélérer sa croissance organique en gagnant des parts de marché sous la marque Adecco, et en investissant pour augmenter le mix vers les unités Talent Solutions et Modis à croissance plus rapide', ont commenté les analystes d'UBS.



La société a également déclaré qu'elle vise une 'fourchette' de marge d'EBITA plus élevé de 3 à 6 %, contre 2,5 à 5 % précédemment, grâce à de nouveaux gains de productivité et à un changement de mix vers des activités à plus forte marge.



