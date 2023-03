Adecco : une cadre d'Uber nommée au conseil d'administration

Adecco a annoncé lundi avoir nommé à son conseil d'administration Sandy Venugopal, l'actuelle directrice des systèmes d'information d'Uber, notamment afin de promouvoir la diversité au sein de son instante dirigeante.



Agée de 40 ans, cette cadre américano-canadienne qui travaille dans la Silicon

Valley depuis 2009 chapeaute actuellement l'infrastructure et l'ingénierie IT mondiale du spécialiste californien des courses VTC et des livraisons de repas.



Avant de rejoindre Uber, en 2019, elle avait occupé divers postes technologiques chez LinkedIn, après avoir débuté sa carrière chez Accenture en 2005.



Jean-Christophe Deslarzes, le président du conseil d'administration d'Adecco, explique que Sandy Venugopal va apporter au groupe suisse de travail temporaire son expertise en matière de numérique, mais aussi sur les questions liées aux ressources humaines.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.