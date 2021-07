Adecco veut reprendre Akka Technologies, valorisée à 2 milliards d'euros

Zurich (awp) - Le spécialiste du recrutement Adecco veut acquérir Akka Technologies, une société française active dans le segment de la technologie et de l'industrie intelligente. D'importantes synergies ont été identifiées, précise Adecco mercredi.

Un accord a été conclu avec Ricci Family Group et Swilux SA pour reprendre leurs parts au sein d'Akka, ce qui lui fournirait une participation majoritaire au sein de la société. Par la suite, Adecco projette de lancer une offre de rachat obligatoire pour les titres restants en Belgique et en France, offrant 49 euros par titre.

Akka Technologies sera intégrée à la division Modis, ensemble, elles réaliseront des recettes de 3,7 milliards et pourront compter sur 50'000 spécialistes en ingénierie informatique. La nouvelle entité a l'ambition de devenir le deuxième leader sur le marché de la recherche et développement en ingénierie.

Elle sera dirigée par Jan Gupta, actuel président de Modis, tandis que Mauro Ricci, jusqu'ici directeur général d'Akka, interviendra comme conseiller du CEO d'Adecco. Jean-Franck Ricci, numéro deux d'Akka, sera nommé président du comité de conseil client de la nouvelle société.

"En combinant AKKA Technologies et Modis, nous marquons un tournant dans notre stratégie Future@Work. Il s'agit d'un investissement convaincant dans une activité à plus forte croissance et à plus forte marge, dont les bénéfices sont plus prévisibles et plus résilients, et qui créera une valeur importante pour toutes les parties prenantes", a déclaré Alain Dehaze, directeur général (CEO) d'Adecco.

Des synergies de chiffre d'affaires sont attendues à plus de 200 millions d'euros et des synergies de coûts de 65 millions d'euros ont également été identifiées.

La division Modis d'Adecco propose différents services de conseil, de recrutement et de formation dans le secteur technologique pour accompagner les entreprises dans leur transformation numérique. Présente dans une vingtaine de pays, Modis compte 30'000 collaborateurs. Au deuxième trimestre 2021, elle a enregistré une progression de 2% de ses revenus (+12% en termes organiques) à 543 millions d'euros, soit proches de ses niveaux d'avant-crise.

La finalisation de la transaction est escomptée au premier semestre 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

ol/fr