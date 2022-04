Bond historique des offres d'emploi en Suisse au premier trimestre

Zurich (awp) - Le marché suisse du travail a atteint un nouveau sommet au cours des trois premiers mois de 2022, et ce malgré la virulence du variant Omicron et les difficultés persistantes d'approvisionnement. Les offres d'emploi se sont envolées de près de moitié en rythme annuel, indique le dernier Swiss Job Market Index du géant de l'intérim Adecco publié mardi.

"La demande croissante de main-d'oeuvre qualifiée peut s'expliquer par le rebond économique post-coronavirus", relève Marcel Keller, responsable du marché Suisse de la multinationale zurichoise, cité dans le document. Et de signaler que "dans un avenir proche aussi, de nombreuses entreprises anticipent une nouvelle hausse de la demande", raison pour laquelle elles sont en train d'étoffer leurs capacités de production et de services.

En dépit des incertitudes liées à la propagation du variant Omicron du coronavirus et les goulets d'étranglement qui mettent toujours à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement internationales, le nombre d'offres de travail sur le marché helvétique a progressé de 7% par rapport au trimestre dernier. Comparé aux trois premiers mois de 2021, la progression est de 47%, marquant un deuxième record d'affilée, souligne Adecco.

Les auteurs de l'étude mettent en avant la demande croissante d'aptitudes informatiques, accélérée par les confinements à répétition pendant la crise sanitaire. "En raison de la transformation et de la numérisation en oeuvre depuis des années, les compétences dans l'utilisation des nouvelles technologies seront de plus en plus attendues de la part des employés à l'avenir", assure Marcel Keller.

Une analyse des offres d'emploi en Suisse sur les sept dernières années montre que près de la moitié (49%) demandaient au moins une compétence numérique, et souvent plusieurs, comme la gestion de contenus ou l'administration de réseaux, de systèmes et de données.

Cette spécificité de la demande est particulièrement prononcée dans la recherche de personnel spécialisé en informatique (99%), technique (66%), administration (60%), économie (60%) et direction (55%), moins dans le social (27%), la santé (24%), les services et la vente (24%) ou encore la construction (16%).

buc/al