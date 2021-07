Fort rebond du marché de l'emploi au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le marché de l'emploi a nettement rebondi au deuxième trimestre en Suisse, renouant quasiment avec son niveau d'avant la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi le spécialiste de l'intérim Adecco. L'informatique profite d'une solide embellie en matière de postes vacants.

L'indice compilé par Adecco et l'université de Zurich a bondi entre avril et fin juin de 28% sur un an, a précisé Adecco Suisse dans un communiqué.

"Nous nous attendons à ce que la reprise économique soit désormais rapide. Les valeurs du Job Index retrouvent des niveaux proches de celui d'avant la crise du coronavirus (...) et sont comparables à celles du second semestre 2019", a souligné Anna von Ow du Moniteur du marché de l'emploi.

Tous les secteurs bénéficient de cette reprise, mais l'informatique tire son épingle du jeu avec un bond de 55% des offres d'emploi. Selon Monica Dell'Anna, directrice générale d'Adecco Suisse, "l'importance de la numérisation est apparue encore plus clairement et c'est pourquoi la demande en informaticiens ainsi qu'en spécialistes du management et de l'organisation pour planifier et mettre en oeuvre ces processus est forte".

Les métiers du commerce et de la vente (+38%) recrutent également fortement, tout comme les professions de bureau et d'administration (+35%), ainsi que l'industrie et les transports (+33%). Même le secteur de l'hôtellerie et des services à la personne a nettement rebondi (+50%).

Ces données sont confortées par celles du concurrent Michael Page, qui a fait état mercredi d'une hausse de 5,1% sur un mois en juin du nombre d'offres d'emplois.

Neuf offres sur dix se concentrent en Suisse alémanique, qui voit ses offres bondir de 5,3% sur un mois, contre 3,3% en Suisse romande. La région de Zurich, elle, a observé la plus forte progression avec 7,3% de hausse des offres d'emplois, avait indiqué le spécialiste du recrutement.

Selon les dernières estimations du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), le taux de chômage devrait atteindre 3,1% en glissement annuel en 2021 et 2,8% l'exercice suivant.

