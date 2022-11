La santé et l'informatique à court de main d'oeuvre (étude)

Zurich (awp) - Le manque de main d'oeuvre qualifiée s'est fortement aggravé en Suisse cette année, notamment dans les domaines de la santé et de l'informatique, selon une étude d'Adecco et de l'Université de Zurich.

Après un ralentissement observé pendant la pandémie de coronavirus en 2020 et 2021, la demande en personnel qualifié s'est de nouveau envolée face à un taux de chômage au plus bas (2% en octobre). Même les catégories de chômeurs habituellement difficiles à placer, notamment dans la tranche d'âge des 50-64 ans et les chômeurs de longue durée, "ont bénéficié des besoins accrus en personnel des entreprises", ont souligné les auteurs de l'étude.

L'indice établi par Adecco et l'Université de Zurich, mesurant le manque de main d'oeuvre, s'est ainsi envolé au niveau inégalé de 155 points cette année, un bond de 68% comparé à 2021.

Le manque le plus criant en effectifs diplômés se trouve dans le secteur de la santé, avec notamment les médecins spécialisés, les pharmaciens et le personnel de soin. Ce domaine souffrait déjà d'un manque de bras avant la pandémie de Covid-19 et la situation s'est encore aggravée. Pour pallier les sous-effectifs chroniques, la branche fait appel au personnel étranger. Dans les hôpitaux et maisons de retraite, la part de personnel disposant d'un diplôme étranger s'élevait ainsi en 2019 à 30%.

Les pays voisins de la Suisse souffrant aussi d'un manque de personnel de santé, la concurrence pour ces professionnels va encore s'exacerber, a cependant averti Corinne Scheiber, responsable de la division Adecco Medical.

En deuxième position arrivent les développeurs et analystes de logiciels et de services informatiques, notamment les ingénieurs en informatique, les éditeurs de logiciels et les analystes système. Ce domaine souffre aussi depuis plusieurs années d'un manque flagrant de personnel qui s'est encore accentué, ont estimé les auteurs de l'étude.

Suivent les spécialistes du bâtiment et de l'industrie, comme notamment les techniciens dans la construction de machines et l'électrotechnique.

