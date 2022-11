Nette croissance mais marges en berne pour Adecco au 3e trimestre

Zurich (awp) - Adecco a profité au troisième trimestre d'une forte progression de son chiffre d'affaires, soutenu notamment par la croissance organique. Les investissements pour la nouvelle plateforme LHH ont cependant plombé la rentabilité du géant zurichois de l'intérim, qui a néanmoins dépassé les prévisions.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires a bondi de 16% sur un an à 6,04 milliards d'euros (5,91 milliards de francs suisses) au troisième trimestre, a précisé jeudi le spécialiste du placement de personnel. La croissance organique ajustée a enflé de 6%, accélérant par rapport au deuxième trimestre.

Les investissements destinés à la plateforme intégrée LHH, marque sous laquelle les divisions Badenoch + Clark et Spring Professional ont été regroupées fin septembre, a cependant pesé sur les marges. Le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté, (hors effets non récurrents) a atteint 215 millions d'euros, raboté de 14% sur un an. La marge afférente a reculé à 3,6%, après 4,8% au 3e trimestre 2021.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est ressorti à 108 millions d'euros, en baisse de 19% sur un an. Le bénéfice net consolidé a reculé de 18% à 110 millions d'euros.

Les recettes sont en ligne avec les expectatives, alors que la croissance organique et les indicateurs de rentabilité sont légèrement supérieurs aux prévisions du consensus AWP.

La performance d'Adecco a été portée par les segments Akkodis et Adecco, dont la croissance organique a atteint respectivement 8% et 6%. Les recettes de la division LHH ont fait du surplace.

Coût unique de 23 millions pour Akka

La plupart des régions ont contribué à la hausse des recettes, la France, la région Allemagne, Autriche et Suisse (Dach) ainsi qu'Asie-Pacifique (Apac) livrant les croissances organiques les plus élevées, de respectivement 7%, 12% et 9%. L'Europe du Nord (3%) et du Sud (4%) ainsi que les Amériques (2%) ont connu des hausses plus modérées.

L'intégration d'Akka se poursuit. Elle a entraîné des coûts uniques de 23 millions d'euros au troisième trimestre. Les synergies sont attendues à plus de 40 millions en 2023. Les analystes de la Banque cantonale de Zurich estiment que ces coûts vont atteindre 90 millions cette année et de 35 millions pour la suivante.

L'entreprise est décidée à poursuivre dans la voie d'accélération de la croissance, estimant une marge Ebita à 6% à portée de main. Jusqu'ici, cet indicateur était attendu dans la fourchette 3-6%. Le relèvement de l'objectif témoigne de la confiance de la direction dans le modèle d'affaires, a indiqué à AWP le chef financier, Coram Williams.

Les dirigeants ne s'alarment pas de la légère baisse des volumes intervenue en octobre. Celle-ci fait suite à "une croissance rapide et largement soutenue au troisième trimestre", a expliqué M. Williams. Par ailleurs, le repli observé le mois dernier est selon lui marginal.

Adecco entend par ailleurs réaliser des économies de 150 millions d'ici mi-2024.

Les investisseurs ne semblaient guère impressionnés par la copie rendue par Adecco. A 11h05, le titre cédait 2,7% à 30,28 francs suisses, dans un SPI en baisse de 1,04%.

fr/vj