Nouvelle responsable des ressources humaines pour Adecco en Suisse

Zurich (awp) - Kathrin Choffat a repris début novembre la direction des ressources humaines en Suisse chez Adecco. La nouvelle responsable au sein de l'unité helvétique du géant zurichois de placement de personnel a succédé à Daniel Huber, lequel a souhaité poursuivre sa carrière en dehors du groupe Adecco.

Mme Choffat a dernièrement oeuvré au sein de Zurich Insurance, assumant dans la gestion du personnel de l'assureur la responsabilité de "Group Head of Talent Acquisition & Talent Management", précise jeudi Adecco. L'unité helvétique d'Adecco recense plus de 700 collaborateurs répartis sur plus de 50 succursales.

