Prévisions Adecco: chiffre d'affaires au 2e trimestre à 5,9 milliards d'euros

Zurich (awp) - Adecco présente jeudi 4 août ses résultats du deuxième trimestre 2022. Huit analystes ont contribué au consensu AWP.

T2 2022E (en mio EUR) cons. AWP T2 2021A chiffre d'affaires 5941 5263 croissance organique* (en %) 3,9 +29,0 Ebita ajusté 213 237 - marge (en %) 3,6 4,5 Ebita 194 228 bénéfice net 120 145 * ajustée du nombre de jours ouvrés

FOCUS: Adecco a démarré une nouvelle ère cet été avec le départ du CEO Alain Dehaze, après 13 ans en poste, et l'arrivée de Denis Machuel, ex-patron de Sodexo.

Pour le deuxième partiel, les analystes tablent sur une croissance légèrement inférieure à celle du 1er partiel. Les perspectives économiques se sont dégradées pour le placement de personnel, quand des investissements plus élevés ont mis la pression sur les marges.

L'intégration d'Akka sera l'une des clés du succès futur d'Adecco. Il faut encore s'attendre à des investissements qui pèseront sur les marges.

OBJECTIFS: au premier trimestre, Adecco s'est montré optimiste quant au reste de l'année. Le groupe vise une amélioration de la croissance des recettes au deuxième partiel par rapport à celle du 1er (T1 22: +5%). Idem pour la marge Ebita (3,4%).

Le chef des finances Coram Williams a fait savoir à AWP qu'une croissance et des marges plus élevées pouvaient être atteintes eneuxième partie d'année, grâce à la pénurie de talents incitant au recours à ses services, mais aussi aux salaires plus élevés.

A moyen terme, Adecco vise une marge Ebita ajustée de 3,0 à 6,0%, s'appuyant sur des gains de parts de marché dans le travail temporaire et des investissements de croissance chez LHH et Akkodis.

POUR MEMOIRE: en mai, Adecco a bouclé l'acquisition de l'entreprise de d'ingéniérie et de conseil Akka Technologies, fusionnée avec sa filiale Modis, donnant naissance à Akkodis. Akka a atteint en 2020 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Fin mai, elle a été la cible d'une cyberattaque.

Sur les trois premiers mois de l'année, Adecco a connu une croissance de 10% à 5,45 milliards d'euros. La marge brute a grossi de 100 points de base à 21,1%, grâce à des hausses de prix et une meilleure combinaison des activités.

Fin juillet, le zurichois a lancé l'annulation de 1,42 millions de ses propres actions.

COURS DE L'ACTION: le titre a connu des fluctuations parfois importantes. Actuellement, il se dirige vers les 30 francs suisses, une barre franchie la dernière fois lors de l'éclatement de la pandémie en mars 2020.

site internet: www.adecco.com

