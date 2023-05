Prévisions Adecco: chiffre d'affaires trimestriel de 5,40 milliards d'euros

Zurich (awp) - Le géant du placement de personnel Adecco publie jeudi 4 mai ses résultats du premier trimestre 2023. Trois analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics:

T1 2023E (en mio EUR) consensus AWP fourchette T1 2022A estimation chiffre d'affaires 5899 5733 - 5998 5446 3 Ebita ajusté 180 175 - 187 185 3 - marge (en %) 3,1 2,9 - 3,3 3,4 3 * ajustée du nombre de jours travaillés (TDA)

FOCUS: l'incertitude économique pèse sur les agences de placement forçant Adecco à réduire les coûts. L'entreprise doit opérer un redressement aux États-Unis (voir aussi "Pour mémoire") et ne bénéficie pas pour l'instant du soutien de la branche LHH (placement de personnel qualifié, formations continues, conseils de carrière).

Le premier trimestre étant traditionnellement faible dans le secteur, les marges devraient rester sous pression. La situation devrait s'améliorer au second semestre, une fois les effets du programme de réduction des coûts ressentis. La division Akkodis devrait surperformer la moyenne du groupe.

OBJECTIFS: à moyen terme, le groupe vise une marge Ebita d'environ 6%, contre 3 à 6% sur l'ensemble du cycle économique auparavant. Les objectifs de marge pour les trois secteurs restent inchangés. Toutefois, les deux plus petites divisions LHH et Akkodis doivent atteindre des valeurs situées dans la partie supérieure de la fourchette de 7 à 10%. L'intérim, qui contribue aux trois quarts du chiffre d'affaires, devrait continuer à fournir 3 à 6%.

Pour 2023, Adecco s'est montré prudent et optimiste lors de la présentation des résultats de l'exercice précédent. On était confiant de pouvoir réaliser les économies prévues de 150 millions d'euros, expliquait le groupe avant la croissance affaiblie de janvier. Une marge brute au premier trimestre et des coûts d'exploitation au quatrième trimestre de 2022 étaient attendues.

POUR MEMOIRE: "nous sommes trop faiblement valorisés. Pour changer cela, nous devons surperformer nos concurrents, trimestre après trimestre (...) notre storytelling doit être amélioré", a déclaré le directeur général, Denis Machuel dans une interview. Suivant la stratégie du dirigeant, l'organisation s'axe sur trois unités commerciales: Adecco, LHH et Akkodis. La première regroupe les services de personnel dans le secteur industriel, la seconde s'occupe des professionnels de bureau et de services plus qualifiés et la troisième fournit des services d'ingénierie et d'informatique.

"Akkodis est un joyau absolu qui nous permet de générer une valeur massive pour nos clients. Mais nous devons aussi le dire aux investisseurs de manière exemplaire. Jusqu'à ce qu'ils le comprennent", explique M. Machuel. Le français s'est ensuite exprimé sur les activités américaines sans précisé combien de temps les pertes persisteront. "Je ne veux pas m'engager sur ce point. La base de notre activité aux États-Unis s'améliore, même si le chiffre d'affaires n'a pas encore prospéré". Avec LHH, le groupe profite des récents licenciements dans le secteur technologique américain. "Nous avons reçu des commandes pour Meta, Microsoft, Amazon, you name it".

Le directeur général a touché un total de 2,57 millions de francs suisses en 2022. M. Machuel a débuté chez Adecco le 1er juin et a pris la direction du groupe à partir du 1er juillet. Son prédécesseur, Alain Dehaze, a reçu en 2021 un total de 5,05 millions de francs suisses puis 4,62 millions en 2022.

COURS DE L'ACTION: le titre Adecco avaient commencé l'année avec un certain élan, mais a entre-temps perdu tous ces gains. Il a clôturé vendredi dernier à 30,53 francs suisses, après un début à 32 francs suisses. Au plus haut de l'année, début février, il fallait débourser 36,78 francs suisses pour le titre. Le marché global mesuré par le SPI a enregistré une hausse d'environ 10% depuis le début de l'année. L'année dernière déjà, Adecco évoluait en dessous de la moyenne. Le titre était coté à plus de 60 francs suisses avant le rachat d'Akka Technologies il y a deux ans.

