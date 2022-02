Prévisions Adecco: recettes de 5,49 milliards d'euros attendues au 4e trimestre

Zurich (awp) - Le géant de l'intérim Adecco présente jeudi 24 février ses résultats au 4e trimestre 2021. Sept analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics:

T4 2021E (en mio EUR) cons. AWP fourchette T4 2020A estimations recettes 5489 5458 - 5527 5406 5 croissance org.* (en %) +0,9 +0,5 - +1,1 -5,0 5 bénéfice brut 1114 1109 - 1121 1060 4 Ebita ajusté 228 220 - 233 260 4 2021E 2020A (en CHF) dividende/action 2,50 2,50 - 2,50 2,50 4 * ajustée des jours ouvrés

FOCUS: le spécialiste du recrutement a profité l'année dernière de la reprise économique et de l'embellie sur le marché du travail. La croissance au dernier partiel risque toutefois de s'être nettement essoufflée par rapport aux trimestres précédents, et les analystes tablent même sur un repli du bénéfice net en rythme annuel.

La semaine dernière, le concurrent Randstad avait fait état d'une croissance organique de 16% au dernier trimestre, dépassant les prévisions des analystes, ce qui a amené les acteurs du marché à anticiper pour Adecco également une performance supérieure aux attentes.

OBJECTIFS: il y a un peu plus d'un an, Adecco avait dévoilé son dernier programme stratégique. Baptisé "Future@Work", ce dernier visait à l'échelle du groupe une marge opérationnelle (Ebita) à l'échelle du groupe comprise entre 3,0 et 6,0% sur l'ensemble du cycle économique, plus que les 2,5-5,0% visés jusqu'alors. Le ratio de distribution devra en outre se situer entre 40 et 50% et le dividende par action être au moins équivalent au précédent.

POUR MÉMOIRE: Adecco a enregistré au 3e trimestre des recettes en hausse de 8% sur un an, à 5,22 milliards d'euros, pour une marge Ebita ajustée de 4,8%, contre 4,5% un an plus tôt. Le marché de l'intérim a été particulièrement prospère dans le sud de l'Europe, mais aussi dans le crucial débouché français.

En juillet, le groupe zurichois a annoncé l'acquisition de la société de conseil technologique belge Akka pour près de 2 milliards d'euros. La finalisation de cette transaction d'envergure était attendue pour début 2022 et plusieurs emprunts avaient été émis pour la financer.

En novembre, la direction du groupe avait laissé entendre que les plans d'intégration d'Akka allaient bon train, et que des économies pourraient être réalisées dès 2022, notamment des synergies de financement pour un montant annuel de près de 10 millions d'euros.

De son côté, Akka avait fait état au 3e trimestre 2021 d'une progression de 5,9% de ses revenus, à 371,8 millions d'euros, et indiqué s'attendre pour l'ensemble de l'année une croissance comprise entre 1 et 5%.

Adecco a également procédé à des changements au sein de sa direction après le bouclement de l'exercice. En janvier, Gaëlle de la Fosse a été désignée pour reprendre les commandes de la filiale LHH, ce qui lui vaut également de faire son entrée à la direction générale du groupe. Par ailleurs, Stephan Howeg, responsable Staff & Communications au long cours, va quitter l'entreprise.

COURS DE L'ACTION: contrairement à d'autres valeurs sensibles à la conjoncture, la nominative Adecco a relativement peu souffert jusqu'ici des inquiétudes sur les taux et sur la crise ukrainienne. A 46,60 francs suisses (état mardi après-midi), le cours se situe juste en deçà de son niveau à l'entame de l'année.

Site internet: www.adecco.com

