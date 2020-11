Prévisions Adecco: ventes trimestrielles attendues à 4,79 milliards d'euros

Zurich (awp) - Le spécialiste du recrutement Adecco publie mardi 3 novembre ses résultats au troisième trimestre 2020. Six analystes se sont penchés pour AWP sur la question des prévisions:

T3 2020E (en mio EUR) cons. AWP T3 2019A chiffre d'affaires 4'788 5'898 bénéfice brut 911 1'146 Ebita ajusté 148 288 Ebita 122 272 bénéfice net 63 179 (en %) croissance organique* -17,2 -4 * ajustée des jours ouvrés

FOCUS: Adecco a été durement affecté par les mesures de confinement dans plusieurs pays au deuxième trimestre et s'était montré prudent à l'heure de formuler des prévisions pour la suite de l'exercice. En juin, le chiffre d'affaires avait essuyé un recul de 26% en termes organiques, alors qu'une légère embellie se dessinait en juillet.

Les analystes anticipent en moyenne un repli de 20% des recettes au troisième trimestre. En termes organiques, la contraction attendue est de 17,8%.

Le cas échéant, Adecco se situerait légèrement en dessous de la concurrence. A titre de comparaison, le numéro un de la branche Randstad a récemment fait état d'une érosion de 13,1% sur un an de ses revenus trimestriels, à 5,17 milliards d'euros. Manpower a signalé un recul du même ordre de grandeur.

La performance opérationnelle (Ebita) et le résultat net devraient se maintenir en territoire positif. Adecco avait d'ailleurs étonné en bien à ce niveau au second partiel. La communauté financière s'attend à une marge Ebita de 2,6%, ou 3,0% sur une base ajutée.

Les perspectives seront suivies de près, surtout maintenant que la crise sanitaire s'est de nouveau accentuée et qu'une nouvelle phase de confinement est à l'ordre du jour, en particulier en Europe.

OBJECTIFS: Adecco ne fournit traditionnellemnt que des objectifs stratégiques, pas annuels. Celui d'une croissance quatre fois supérieure à celle de l'économie dans son ensemble reste de mise.

Le géant de l'intérim vise par ailleurs des améliorations d'efficience, à la faveur notamment de son programme de croissance et d'économies répondant au doux nom de "GrowTogether". La direction a réitéré son engagement pour une politique de dividende "progressive", même en période de récession.

POUR MÉMOIRE: la crise actuelle est également une opportunité pour Adecco, selon son directeur financier (CFO) Coram Williams, qui évoque la demande accrue pour la flexibilité en matière de personnel, mise en évidence par la crise de coronavirus, "une tendance dont nous profitons naturellement en tant que spécialiste du recrutement".

En septembre, le groupe a fait part de son intention de créer une nouvelle fonction de responsable pour la marque Adecco. Celle-ci sera confiée à Christophe Catoir, qui aura dès lors la responsabilité de l'ensemble de la division Intérim (General Staffing), dont le chiffre d'affaires annuel se monte à 17,5 milliards d'euros.

Adecco aura par ailleurs dès mi-novembre une nouvelle directrice des ventes et du marketing en la personne de Valérie Beaulieu, qui siégera également à la direction générale du groupe.

En septembre, l'action Adecco a été déclassée du Swiss Market Index (SMI) l'indice-phare de la Bourse SIX, mais reste une composante de l'indice pondéré Swiss Leader Index (SLI).

COURS DE L'ACTION: la nominative Adecco ne s'est jamais vraiment remise du choc de mars, et a même encore connu un accès de faiblesse dernièrement. Depuis son plus bas printannier à 31,40 francs suisses, le titre a repris quelques couleurs, mais à 44 francs suisses, il reste un bon quart en deçà de son niveau au début de l'année.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES, selon AWP Analyser:

acheter: 10 conserver: 7 vendre: 2 objectif de cours moyen: 54,62 francs suisses

prévisions détaillées:

norme US GAAP (en mio EUR) T3 20E T3 19A analyste +/-% chiffre d'affaires: 5'898 Morgan Stanley 4'913 Agrawal UBS 4'874 McKenzie Vontobel 4'727 Foeth Goldman Sachs 4'763 Varanasi ZKB 4'663 Strittmatter consensus AWP: 4'788 -18,8 bénéfice brut: 1'146 Morgan Stanley 939 Goldman Sachs 911 ZKB 884 consensus AWP: 911 -20,5 Ebita ajusté: 288 Morgan Stanley 173 Goldman Sachs 153 UBS 146 Vontobel 142 ZKB 139 Mainfirst 135 Oberhuber consensus AWP: 148 -48,6 Ebita: 272 Goldman Sachs 135 Vontobel 127 ZKB 114 Mainfirst 113 consensus AWP: 122 -55,1 bénéfice net: 179 Goldman Sachs 69 Vontobel 68 Mainfirst 65 ZKB 51 consensus AWP: 63 -64,7 (en %) croissance organique*: -4 Morgan Stanley -14,9 Vontobel -16,2 UBS -17,0 Goldman Sachs -17,0 ZKB -18,0 Mainfirst -20,0 consensus AWP: -17,2 * ajustée des jours ouvrés

commentaires d'analystes (non traduits):

VONTOBEL (Michael Foeth): Temporary staffing is highly correlated to economic activity and very cyclical as it allows companies to adjust their workforce in up- and downturns. With the prevailing uncertainty as the second wave of the Covid-19 crisis once again triggers tighter measures in many regions, the outlook for Adecco also remains highly uncertain. We therefore stick to our Hold rating ahead of the results, even if a beat versus consensus is possible. HOLD

ZKB (Marco Strittmatter): Wir rechnen im 3Q20 mit einer verbesserten Umsatzdynamik, im Vorjahresvergleich aber weiterhin mit einem deutlich zweistelligen Rückgang. Zur Erinnerung: Im Juni lag der Umsatzrückgang bei -26% nach einem Tiefstand von -33% im April. Für das 3Q20 rechnen wir mit -21%, was organisch und in LW etwa -18% bedeutet (-1.5% Devestitionseffekt und -1.5% FX). Wir gehen dabei für alle rapportierten Divisionen von einem zweistelligen Rückgang aus, ausser für Japan (+7%) und CTTD (Career Transition and Talent Development, etwa unverändert). MARKTGEWICHTEN

