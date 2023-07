Adecoagro S.A. est une société holding. La société est impliquée dans une série d'activités, notamment l'agriculture et d'autres produits agricoles, les opérations laitières, la production de sucre, d'éthanol et d'énergie et la transformation des terres. La société est organisée en trois grands secteurs d'activité : l'agriculture, la transformation des terres et la production de sucre, d'éthanol et d'énergie. Ses activités agricoles consistent à récolter certains produits agricoles, notamment des cultures, du riz brut et de la canne à sucre, pour les vendre à des tiers et les utiliser en interne comme intrants dans ses différents processus de fabrication, et à produire du lait cru. Ses activités de fabrication consistent à vendre des produits manufacturés, y compris du riz transformé, du sucre, de l'éthanol et de l'énergie, entre autres, et à fournir des services, tels que l'entreposage et le conditionnement des céréales et des services de manutention et de séchage, entre autres. Les activités de transformation des terres de la société consistent en l'acquisition de terres agricoles ou d'entreprises disposant de terres agricoles sous-développées ou sous-utilisées.

Secteur Transformation des aliments