Adeia Inc. est un incubateur qui investit dans la recherche et le développement de pointe afin de créer des technologies pour les industries du divertissement, des médias, de l'électronique grand public et des semi-conducteurs. La société invente, développe, acquiert et concède sous licence des innovations fondamentales qui permettent aux gens d'explorer et d'expérimenter le divertissement dans un monde connecté. Les solutions de l'entreprise touchent l'interaction quotidienne des consommateurs avec les médias, l'électronique grand public et les divertissements, ce qui permet à ses clients d'élaborer des solutions personnalisées pour les utilisateurs du monde entier. Sa plateforme de licence de propriété intellectuelle donne accès à des innovations qui permettent à ses clients, qui sont des entreprises de médias, de divertissement, d'électronique grand public, de médias sociaux et de semi-conducteurs dans le monde entier, de créer des solutions et des produits technologiques. Elle concède des licences sur ses portefeuilles de brevets sur différents marchés, notamment les distributeurs de programmes vidéo multicanaux, les fournisseurs de services vidéo en ligne et les sociétés de médias sociaux, l'électronique grand public et les semi-conducteurs.

Secteur Services et conseils en informatique