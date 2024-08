ADENTRA Inc. est un distributeur de produits architecturaux aux fabricants, aux centres de rénovation et aux revendeurs professionnels qui desservent les marchés finaux de la construction résidentielle neuve, de la réparation et de la rénovation, et de la construction commerciale. La société exploite un réseau nord-américain de 86 établissements aux États-Unis et au Canada. Ses marques phares sont Frank Paxton Lumber Company, Hardwoods Specialty Products, Mid-Am Building Supply, Novo Building Products et Rugby Architectural Building Products. Elle fournit un portefeuille de matériaux et de produits de conception architecturale pour l'enveloppe du bâtiment et les environnements de travail et de vie intérieurs. Son portefeuille comprend des panneaux architecturaux, des garnitures, des moulures et des menuiseries, des pièces d'escalier et des rampes, des portes intérieures et extérieures, des fenêtres, des armoires de cuisine, des surfaces décoratives, de la quincaillerie décorative et fonctionnelle, du contreplaqué, du bois d'œuvre et des planches de bois dur, des placages, des fixations et des adhésifs, des toitures, des terrasses et des bardages. Elle fournit des solutions d'approvisionnement à environ 75 000 clients.