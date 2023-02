AdePT accepte l'acquisition par Thetis Bidco pour 50,3 millions GBP

AdEPT Technology Group PLC - fournisseur de services gérés et de télécommunications basé dans le Kent, Angleterre - S'est mis d'accord avec Thetis Bidco Ltd sur les termes d'une offre en espèces de 50,3 millions de livres sterling pour l'ensemble de son capital social, à mettre en œuvre via un plan d'arrangement. Chaque actionnaire d'AdEPT a droit à 201 pence par action, ce qui représente une prime de 75 % par rapport au cours de clôture de 115 pence par action le 7 février.

Dans le cadre de l'acquisition, AdEPT a annulé son dividende intérimaire de 2,50 pence pour le semestre clos le 30 septembre. Si la transaction n'aboutit pas, le conseil d'administration déclare qu'il rétablira le dividende.

Cours actuel de l'action : 200,00 pence, en hausse de 74% à Londres mercredi après-midi

Évolution sur 12 mois : baisse de 8,3%.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.