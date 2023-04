Le rachat d'AdEPT Technology par Wavenet sanctionné par le tribunal

AdEPT Technology Group PLC - fournisseur de services gérés et de télécommunications basé dans le Kent, en Angleterre - signale que le tribunal a sanctionné le plan d'acquisition d'AdEPT par Wavenet. Ce plan devrait entrer en vigueur le 11 avril et les transactions sur les actions d'AdEPT devraient être suspendues le même jour et annulées sur l'AIM le 12 avril.

Cours actuel de l'action : 200 pence

Evolution sur 12 mois : + 21 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.