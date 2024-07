Adesso AG est un prestataire de services en technologies de l'information (TI) basé en Allemagne et spécialisé dans le développement de solutions logicielles personnalisées. Elle fournit des services de conseil aux entreprises, de conseil en informatique, de développement de logiciels, de gestion informatique et des solutions, notamment drebnis, un système de gestion des sinistres ; inSIGHT, un outil de transport de données ; inFOCUS 360, un outil de canaux directs vers le client ; inBOUND, un service Web pour la régionalisation des jeux de loterie gérés par les agences ; inRELATION, un système de vente multicanal pour les assureurs avec l'outil Microsoft Dynamics CRM, et Mobile Rettern, un système de notification des secouristes basé sur un smartphone. La société coopère avec divers partenaires informatiques et utilise les technologies Java, Microsoft et Mainframe dans sa pratique et ses projets. La société est active en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni, en Turquie et aux États-Unis et exploite un certain nombre de filiales, dont Adesso hosting services GmbH, Turkey Bilgi Teknolojileri Ltd, Smarthouse Media GmbH, flitcon GmbH et Born Informatik AG.

Secteur Services et conseils en informatique