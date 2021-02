Crolles, le 5 février 2021

Adeunis maintient son indépendance sur le marché de l'IoT industriel dans une perspective de croissance rentable

Le conseil d'administration d'Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) s'est réuni ce jour pour faire un point sur les avancées de la société au cours des derniers mois et ses perspectives de développement.

Exécutant sa feuille de route présentée en novembre 2019, Adeunis s'est recentré avec succès sur l'IIoT en 2020. La nouvelle Direction a mis en œuvre un ensemble d'actions d'envergure aboutissant à un repositionnement stratégique sur des solutions IIoT à forte valeur ajoutée.

De plus, une réorganisation industrielle globale de la Société a été menée. Grâce à la transition d'un modèle basé sur la croissance vers un modèle privilégiant la rentabilité des activités, Adeunis a fortement amélioré ses fondamentaux opérationnels, avec notamment un marge brute normative[1] qui atteint 56,9% au premier semestre 2020/2021, contre 45,8% sur l'exercice 2019/2020, permettant une solide amélioration (+0,4 M€) de l'EBE normatif1 au 30 septembre 2020. La situation financière est également en très nette amélioration avec une trésorerie nette de plus de 1,3 M€.

Les perspectives d'Adeunis pour la fin de l'exercice clos en mars 2021 et les prochaines années demeurent positives malgré un contexte macro-économique incertain. La Société a ainsi renouvelé son ambition d'atteindre un EBE normatif à l'équilibre au cours du second semestre 2020/2021, synthétisant l'ensemble du travail accompli depuis plus d'un an sur la capacité d'Adeunis à créer de la valeur.

Fort de ses résultats semestriels en amélioration, de perspectives favorables notamment autour de la 5G, de l'IA et du Edge computing, dans l'intérêt de ses collaborateurs, de ses clients et de ses actionnaires, le Conseil d'Administration réuni ce jour a entériné sa volonté de poursuivre le développement de l'entreprise sur ses bases organiques ambitieuses. Il a ainsi été décidé de mettre fin au mandat donné à une banque d'affaires pour un éventuel processus de rapprochement.

La stratégie de l'entreprise demeure d'atteindre une taille critique sur le marché à fort potentiel du Smart Building. Dorénavant, les partenariats industriels et rapprochements commerciaux seront privilégiés. Toutefois, la société ne s'interdira pas d'étudier les éventuelles opportunités de rapprochement, dès lors qu'elles seront jugées créatrices de valeur pour les actionnaires.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel le 3 juin 2021 après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] hors dépréciations de stocks exceptionnelles,

