Adeunis : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Crolles, le 30 juillet 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC CIC

ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2020.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 13 144 titres

• 21 766,01 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

• 101 291 titres à l'achat pour un montant de 281 593,49 €

• 93 055 titres à la vente pour un montant de 262 196,58 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

• 1 000 transactions à l'achat

• 949 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 10 207 titres

• 15 359,96 €

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 000 101 291 281 593,49 949 93 055 262 196,58 04/01/2021 12 1115 3 469,96 28 3480 10 722,59 05/01/2021 10 1067 3 284,69 6 368 1 147,21 06/01/2021 19 2074 6 305,94 15 1402 4 300,63 07/01/2021 6 721 2 169,76 19 2524 7 824,33 08/01/2021 13 1529 4 722,67 8 937 2 931,20 11/01/2021 25 2288 7 283,89 29 2742 8 768,83 12/01/2021 35 4683 13 897,06 23 3063 9 098,63 13/01/2021 4 366 1 096,13 1 1 3,04 14/01/2021 12 1472 4 346,10 5 326 974,51 15/01/2021 20 2459 6 988,17 8 768 2 212,65 18/01/2021 19 2551 6 982,36 36 4502 12 773,42 19/01/2021 42 4589 13 855,89 47 5946 18 198,44 20/01/2021 15 1501 4 644,32 7 729 2 328,07 21/01/2021 5 443 1 343,46 6 553 1 697,28 22/01/2021 54 7878 22 748,44 42 6588 19 234,39 25/01/2021 37 5704 15 969,84 12 1446 4 002,60 26/01/2021 4 501 1 317,63 18 1698 4 622,79 27/01/2021 16 1914 5 114,97 1 1 2,79 28/01/2021 1 1 2,72 1 1 2,72 29/01/2021 12 2825 7 216,16 3 141 376,36 01/02/2021 3 493 1 292,08 27 4156 10 881,88 02/02/2021 9 1502 4 175,64 24 3053 8 555,23 03/02/2021 17 1677 4 623,46 11 1326 3 695,35 04/02/2021 3 549 1 507,49 6 583 1 613,04 05/02/2021 9 1010 2 770,45 10 1176 3 315,45 08/02/2021 12 1526 4 140,55 12 1168 3 199,36 09/02/2021 2 183 499,60 1 1 2,74 10/02/2021 3 3 8,19 1 1 2,73 11/02/2021 1 1 2,76 4 202 561,54 12/02/2021 4 51 139,76 5 86 238,46 15/02/2021 11 1771 4 970,67 16/02/2021 5 509 1 428,57 1 50 140,50 17/02/2021 2 6 16,69 1 1 2,79 18/02/2021 5 264 732,93 3 120 337,18 19/02/2021 6 848 2 320,65 3 301 844,17 22/02/2021 2 173 475,79 2 2 5,58 23/02/2021 7 696 1 892,17 3 201 547,61 24/02/2021 1 1 2,72 3 317 867,14 25/02/2021 4 459 1 260,41 3 121 336,38 26/02/2021 16 1396 3 732,57 3 181 487,74 01/03/2021 5 654 1 708,26 4 309 823,44 02/03/2021 2 230 595,04 1 33 85,80 03/03/2021 1 1 2,63 4 198 520,74 04/03/2021 1 1 2,62 1 1 2,62 05/03/2021 11 1473 3 790,61 14 1506 3 913,10 08/03/2021 9 1069 2 722,70 2 2 5,15 09/03/2021 7 545 1 370,58 7 549 1 396,53 10/03/2021 4 154 389,45 3 242 616,28 11/03/2021 2 133 335,18 2 133 337,82 12/03/2021 2 133 335,16 2 133 335,16 15/03/2021 6 337 860,99 10 803 2 072,96 16/03/2021 2 166 424,96 3 293 754,65 17/03/2021 1 1 2,56 2 166 428,26 18/03/2021 1 1 2,62 1 8 20,80 19/03/2021 6 377 1 015,74 11 1095 2 939,05 22/03/2021 5 528 1 446,26 9 1041 2 852,16 23/03/2021 5 471 1 270,97 1 1 2,77 24/03/2021 2 76 203,69 2 76 204,44 25/03/2021 4 188 502,46 2 140 376,60 26/03/2021 1 1 2,70 1 1 2,70 29/03/2021 2 140 373,82 1 1 2,69 30/03/2021 12 1483 3 863,69 3 105 282,98 31/03/2021 6 681 1 813,84 16 2159 5 713,14 01/04/2021 5 248 659,32 3 246 658,84 06/04/2021 20 2377 6 162,76 25 1663 4 348,01 07/04/2021 5 221 584,54 10 949 2 494,62 08/04/2021 6 370 975,57 7 272 722,27 09/04/2021 13 1569 4 050,40 7 259 666,30 12/04/2021 6 596 1 506,97 5 384 982,92 13/04/2021 4 400 1 029,08 10 1012 2 606,26 14/04/2021 9 992 2 540,78 6 580 1 486,65 15/04/2021 6 500 1 289,99 6 528 1 373,08 16/04/2021 1 1 2,59 1 1 2,59 19/04/2021 6 366 943,64 2 65 168,99 20/04/2021 8 682 1 733,57 5 226 583,72 21/04/2021 3 127 318,77 3 256 646,37 22/04/2021 7 325 875,51 19 2560 6 737,47 23/04/2021 23 1958 5 506,27 30 3458 9 714,48 26/04/2021 14 817 2 302,67 13 854 2 444,52 27/04/2021 5 225 632,25 5 342 968,53 28/04/2021 16 1075 2 988,52 15 1286 3 619,31 29/04/2021 11 957 2 727,30 13 1148 3 297,16 30/04/2021 13 1122 3 143,52 4 261 734,06 03/05/2021 5 517 1 450,45 10 831 2 344,78 04/05/2021 7 540 1 555,28 19 1764 5 195,35 05/05/2021 11 880 2 478,16 10 742 2 114,56 06/05/2021 12 1045 3 034,17 3 6 17,33 07/05/2021 5 370 1 054,30 2 51 145,36 10/05/2021 3 266 756,92 4 46 132,46 11/05/2021 18 1597 4 431,73 4 278 765,71 12/05/2021 4 280 760,42 1 1 2,73 13/05/2021 2 161 436,31 2 67 182,89 14/05/2021 3 283 768,17 6 225 614,24 17/05/2021 1 1 2,72 9 878 2 413,82 18/05/2021 1 1 2,72 1 1 2,72 19/05/2021 2 161 436,34 2 333 899,14 20/05/2021 4 436 1 168,05 1 1 2,70 21/05/2021 13 1164 3 034,41 1 1 2,66 24/05/2021 9 569 1 504,59 1 1 2,68 25/05/2021 1 1 2,63 2 51 135,13 26/05/2021 6 800 2 083,96 27/05/2021 5 437 1 121,12 4 437 1 131,63 28/05/2021 4 290 746,80 4 150 389,98 31/05/2021 5 559 1 416,89 1 1 2,56 01/06/2021 14 1284 3 182,89 8 484 1 205,35 02/06/2021 7 286 731,92 15 1500 3 810,83 03/06/2021 3 74 193,86 7 756 1 976,91 04/06/2021 14 1112 2 979,95 24 1923 5 172,46 07/06/2021 12 681 1 870,01 16 887 2 454,76 08/06/2021 19 1929 5 168,53 13 946 2 554,58 09/06/2021 1 1 2,68 5 300 804,00 10/06/2021 5 344 919,30 1 1 2,69 11/06/2021 7 709 1 872,49 4 493 1 316,53 14/06/2021 2 137 360,32 4 358 950,25 15/06/2021 1 1 2,67 2 128 341,76 16/06/2021 14 1173 3 102,43 1 1 2,69 17/06/2021 2 135 348,30 1 1 2,58 18/06/2021 7 723 1 858,72 3 274 713,73 21/06/2021 1 147 374,85 1 596 1 519,80 22/06/2021 1 1 2,56 1 1 2,56 23/06/2021 4 308 799,47 1 1 2,60 24/06/2021 2 167 430,87 1 1 2,59 25/06/2021 5 438 1 123,83 10 1153 3 066,98 28/06/2021 2 56 142,81 1 1 2,56 29/06/2021 5 427 1 083,17 2 6 15,40 30/06/2021 1 1 2,53 1 1 2,53

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70593-2021-07-30-bilan-semestriel-contrat-liquidite-2021-def.pdf

