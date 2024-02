Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things), dédiées principalement au Smart Building (l'optimisation de la gestion des bâtiments) et à ses segments adjacents : Smart Industry (l'optimisation des process & services industriels) et Smart City (le développement de l'attractivité des villes). Jouissant d'une offre complète et d'une approche technologique agnostique, Adeunis est capable de répondre aux problématiques majeures d'un marché en pleine expansion. Depuis près de 20 ans, Adeunis structure son modèle autour d'une solution complète qui va de la captation des données à leur valorisation en passant par leur transmission et leur sécurisation. Les produits clés en main développés par le Groupe sont enrichis d'une offre de services permettant le déploiement et la gestion d'installations IIoT ambitieuses.

Secteur Machines et équipements industriels