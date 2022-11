Crolles, le 28 novembre 2022

Le Havre Seine Métropole choisit les capteurs Adeunis pour assurer l'efficacité énergétique et une maintenance optimisée du Stade Océane

Des capteurs IoT pour faciliter la maintenance de ses équipements et optimiser ses consommations d'énergie ? C'est le choix de Le Havre Seine Métropole, qui expérimente depuis plusieurs mois une solution IoT au sein du stade Océane, avec pour objectif de l'étendre à d'autres bâtiments de la métropole. Cette solution connectée se compose de différents types de capteurs Adeunis qui communiquent en LoRaWAN vers la plateforme BL Predict de CARL Berger-Levrault via la Box Wattsense.

Le Havre Seine Métropole (LHSM) est la communauté urbaine de la ville du Havre. Elle réunit plus de 200 bâtiments, soit plus de 300 000 m² de surface bâtie en gestion, à entretenir au quotidien pour les besoins de la collectivité. La Métropole utilise depuis 2016 la solution de GMAO[1] Carl Source (CARL Berger-Levrault), qui facilite l'entretien au quotidien des équipements et installations de son agglomération. Pour aller plus loin, LHSM a souhaité optimiser la gestion de la maintenance de ses installations et réduire ses consommations d'énergie en utilisant l'IoT.

Dans un premier temps, et avant un déploiement à plus grande échelle, la solution est testée au sein du Stade Océane, une enceinte d'environ 19 hectares composée de multiples équipements techniques.

Compte tenu de la superficie du stade et de la quantité d'équipements à monitorer, il faudrait plusieurs jours au seul technicien présent pour simplement vérifier leur état de fonctionnement. Cependant grâce à la solution IoT Adeunis utilisée, un temps précieux est gagné en effectuant des interventions ciblées, au juste moment.

La solution IoT utilisée se compose :

de capteurs IoT Adeunis, installés dans l'enceinte du stade et sur différents équipements : capteurs de température et humidité ambiante COMFORT : ils permettent de s'assurer que les équipements électroniques évoluent dans un environnement ambiant propice à leur bon fonctionnement, capteurs SMART DELTA P : ils assurent grâce à de l'IA le contrôle du bon fonctionnement des Centrales de Traitement d'Air (CTA) et permettent d'anticiper les opérations de maintenance, capteurs PULSE : ces capteurs remontent les données de consommation d'énergie, dans l'objectif de les réduire, capteurs TEMP2S : ils assurent le contrôle de la température des réseaux d'eau chaude sanitaire (ECS), dans le cadre du suivi de détection de Légionnelles.

du service de communication Wattsense, qui centralise les données du bâtiment et assure la connectivité des équipements.

de la plateforme BL Predict, de CARL Berger-Levrault, qui stocke, analyse et transforme les données afin de les valoriser et fournir des informations constantes.

Les capteurs Adeunis sans fil installés, ainsi que les quelque 150 données remontées, fournissent des informations concrètes au gestionnaire du site. Les responsables techniques sont informés automatiquement en cas de dysfonctionnement ou symptôme technique, ce qui leur permet d'agir rapidement pour identifier la cause et régler ce dysfonctionnement. Ils peuvent également être prévenus en amont de certaines opérations techniques. Les données recueillies permettent également, grâce au système d'alerte et à leur analyse dans la plateforme, d'optimiser les performances énergétiques des équipements.

Ce premier déploiement réussi ouvre la porte à l'installation de l'IoT dans d'autres bâtiments de la métropole pour toujours plus d'optimisation de la maintenance et d'économies d'énergie.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2021/2022, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Jean-Luc Baudouin

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Gestion de maintenance assistée par ordinateur

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x5ubY5hrl2iVnJtvaMmYl5KWZ5yWkmmUl2Gcm2KdZsjKbG5pmGpnmMiZZnBomWVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77403-2022_11_28-stade-oceane-use-case-def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews