Crolles, le 3 septembre 2021

Adeunis, l'expert des capteurs et solutions IoT, a eu le plaisir d'accueillir ce jour dans ses locaux Cédric O, Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un déplacement en Isère afin de valoriser les opportunités économiques liées à l'innovation numérique pour ce territoire.

Un vaste programme d'accélération de la 5G et plus largement des futures technologies de communication a été lancé en septembre 2020 par le Gouvernement dans le cadre du plan France Relance. L'objectif de ce programme est de permettre à la France de saisir l'ensemble des opportunités offertes par la 5G et de se positionner à la pointe des futures technologies de réseaux, le tout en créant de nouveaux emplois.

Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt « Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunication », Adeunis, à travers son projet « 5G for IoT », a obtenu en juillet dernier un financement de 600 k€ afin de conforter son avance technologique dans le domaine de l'IoT 5G et d'accélérer le développement d'innovations à forte valeur ajoutée.

Á cette occasion, Le Ministre Cédric O a souhaité se rendre en Isère afin de saluer ces sociétés innovantes du territoire qui ont bénéficié de soutien du Gouvernement.

« Nous sommes très honorés de compter parmi les pépites technologiques de la région et d'accueillir M. Le Secrétaire d'État Cédric O. C'est une grande reconnaissance pour Adeunis et pour les travaux de recherche menés par nos équipes autour des technologies 5G et de l'IoT. Nous sommes très fiers de la confiance de l'État en notre capacité à contribuer au déploiement et à l'essor de ces nouvelles technologies et à la garantie du savoir-faire français. » indique Frank Fischer, PDG d'Adeunis.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Adeunis
Frank FISCHER

Président Directeur Général

Relations Presse

Relations Investisseurs

invest@adeunis.com

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

