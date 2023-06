Crolles, le 27 juin 2023

Smart Buildings :

Adeunis renforce son expertise IoT et élargit son offre sur les réseaux cellulaires LTE-M et NB-IoT avec ses nouveaux capteurs pour une gestion avancée de l'énergie et du confort

Adeunis, l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce le lancement de deux nouveaux capteurs, marquant une étape significative dans son expansion sur les réseaux IoT cellulaires. Ces capteurs fabriqués en France, baptisés COMFORT et COMFORT SERENITY, sont conçus pour des applications dans les Smart Buildings, offrant une gestion avancée en matière de régulation des consommations d'énergie, du confort intérieur et de la qualité de l'air.

Les capteurs IoT d'Adeunis ont déjà fait leurs preuves en matière de connectivité et de fiabilité sur les réseaux LoRaWAN et Sigfox. Avec le lancement des capteurs COMFORT et COMFORT SERENITY, Adeunis étend son expertise aux réseaux cellulaires LTE-M et NB-IoT. Conformément à la stratégie d'expansion mondiale d'Adeunis, le lancement de cette nouvelle gamme devrait permettre à la Société d'atteindre de nouveaux marchés, en adressant l'ensemble du marché l'international. En effet, des technologies sont déjà bien implantées en Europe, Asie, Amériques et Océanie.

Le COMFORT est un capteur sans fil permettant de mesurer et d'analyser les évolutions de température et d'humidité ambiante afin de maintenir un niveau de confort optimal à l'intérieur d'un bâtiment. Grâce à sa conception électronique unique et à sa large palette de fonctionnalités, le capteur COMFORT est simple à déployer et peut opérer pendant plus de 10 ans sans aucune intervention de maintenance sur site. La connectivité aux réseaux Nb-IoT et LTE-M permet à Adeunis d'assurer une couverture cellulaire mondiale.

Adeunis présente également le COMFORT SERENITY, un capteur tout-en-un qui ajoute aux fonctionnalités du COMFORT, des mesures avancées de CO 2 et de COVT (composés organiques volatils totaux). Ce capteur permet une surveillance complète de la qualité de l'air intérieur et de l'occupation des pièces (connue grâce au taux de CO 2 ), garantissant ainsi un environnement sûr et sain pour les occupants.

Les données relevées par ces deux capteurs permettent de mesurer les facteurs d'ambiance dans une pièce. Grâce à ces données, il est alors possible d'ajuster, en fonction de l'occupation des lieux, l'usage des équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation. Des ajustements pour assurer le confort intérieur et aussi réaliser des économies d'énergie.

« Nous sommes ravis de lancer nos deux nouveaux capteurs IoT, le COMFORT et le COMFORT SERENITY, sur les réseaux cellulaires LTE-M et NB-IoT », déclare Jean-Luc Baudouin, PDG d'Adeunis. « Cela marque une étape importante dans notre stratégie d'expansion à l'international, en offrant à nos clients une plus grande flexibilité pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de smart building. »

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2022/2023, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Jean-Luc Baudouin

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 07 77 invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmubZ8ZoZZrHl3JwZZdpbpRkZ2lmk2bHl2LHk5ZqlcecnHBmlWeVaMjLZnFhmm1s

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80586-2023_06_27-gamme-cellulaire-def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews