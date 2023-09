Le spécialiste norvégien des annonces en ligne, Adevinta, a confirmé avoir reçu une offre non contraignante de rachat de la part d'un consortium dirigé par les fonds d'investissement Blackstone et Permira. Les discussions sont encore à un stade préliminaire, mais l'annonce a déjà fait bondir l'action d'Adevinta de près de 20%.

Adevinta, qui possède notamment le site Leboncoin, a vu sa taille augmenter considérablement suite au rachat d'actifs d'eBay en 2021. Le groupe norvégien était valorisé à près de 93 milliards de couronnes jeudi à la clôture de la Bourse d'Oslo, soit environ 9 milliards d'euros.

L'offre de rachat est soutenue par eBay et Schibsted, l'ancienne maison mère d'Adevinta qui a conservé une part minoritaire de 33% environ dans le groupe après sa scission. Ces deux actionnaires principaux ont exprimé leur soutien à l'offre du consortium et conserveraient des parts dans le spécialiste des annonces en ligne.

Une hausse spectaculaire de l'action Adevinta

Suite à l'annonce de l'offre de rachat, l'action d'Adevinta a bondi de plus de 20% dans les premiers échanges, autour de 106 NOK. Jefferies estime que le prix d'offre pourrait être supérieur à 115 NOK. Le prix d'entrée d'eBay est d'environ 115 NOK, quand celui de Schibsted est encore plus faible (environ 78 NOK, mais en réalité encore moins dans la mesure où les actifs initiaux sont issus de Schibsted). Mais celui de Permira, qui détient déjà plus de 10% des parts après rachat d'une fraction du capital détenu par eBay, est situé autour de 157 NOK.

L'annonce dope d'autres acteurs du secteur, comme Rightmove (+2,2%) et Auto Trader (+2,5%) au Royaume-Uni, mais surtout la maison-mère d'Adevinta, Schibsted, dont le titre prend 14% à 250,20 NOK. L'analyste de JP Morgan Marcus Diebel estime que l'offre intervient à un moment où le marché attendait une porte de sortie depuis que Schibsted a fait part de son souhait de réduire sa participation.

Un acteur européen né en Norvège

Adevinta est présent dans 11 pays, via 25 marques qui pèsent environ 2,5 milliards de visites mensuelles en moyenne. Les sites principaux du groupe sont leboncoin en France, mobile.de et eBay Kleinanzeigen en Allemagne, Marktplaats aux Pays-Bas, Fotocasa, Habitaclia et InfoJobs en Espagne et Subito en Italie. Des jalons ont aussi été posés au Brésil et au Canada. L'entreprise compte environ 5 700 salariés.

Les principaux marchés (Source Adevinta)