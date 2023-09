ADEVINTA ASA est un spécialiste des places de marché basé en Norvège. Elle exploite différents types de places de marché numériques dans plus de 14 pays d'Europe, d'Amérique latine et d'Afrique du Nord. La société fournit des services technologiques pour mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et pour faciliter les transactions, de l'immobilier aux moteurs, en passant par les biens de consommation. Le portefeuille d'Adevinta comprend plus de 40 marques numériques, couvrant un milliard de personnes et attirant environ trois milliards de visites mensuelles moyennes.

Secteur Internet