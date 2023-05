ADF Foods Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2023

ADF Foods Limited a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2023. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1 231,12 millions d'INR, contre 1 081,58 millions d'INR il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 236,89 millions INR, contre 1 120,99 millions INR l'année précédente. Le résultat net s'élève à 163,3 millions d'INR, contre 112,06 millions d'INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 14,86 INR, contre 11,16 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 14,86 INR contre 10,86 INR il y a un an.

Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 502,85 millions d'INR, contre 4 212,02 millions d'INR l'année précédente. Les recettes se sont élevées à 4 614,95 millions INR, contre 4 306,64 millions INR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 560,99 millions d'INR, contre 480,98 millions d'INR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'élève à 25,62 INR, contre 23,97 INR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies est de 25,62 INR, contre 23,33 INR l'année précédente.