ADF Foods Limited est une société basée en Inde, qui exerce ses activités dans le domaine des accompagnements de repas, des aliments en conserve et prêts à consommer, et des aliments surgelés. Le portefeuille de produits de la société comprend des aliments prêts à consommer, des aliments prêts à cuire, des aliments surgelés, des légumes surgelés, des pâtes de cuisson et des accompagnements alimentaires, tels que des cornichons, des sauces et des chutneys. Le portefeuille de marques de la société comprend Ashoka, Truly Indian, Camel, Aeroplane, ADF Soul, Nate's et PJ's Organics. Les produits d'accompagnement de repas de la société comprennent des sauces à tremper, telles que twisty tamarind, tango mango, spicy schezwan, et chatpata achari. Ses chutneys à l'huile d'olive comprennent le chutney à la coriandre, le chutney à la menthe, le concentré de pani puri, le chutney pour sandwich et le chutney au tamarin. Elle propose également des pickles à l'huile d'olive, des pickles traditionnels et des chutneys à la mangue. Les produits surgelés de la société comprennent des samosas surgelés, des rouleaux Kathi surgelés, des wraps dosa surgelés, des snacks surgelés et des Ponk. La société propose également des snacks cuits au four et des boissons lactées aromatisées.

Secteur Transformation des aliments