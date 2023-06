Adicet Bio, Inc. : JonesTrading Institutional Services passe à neutre sur le dossier

Adicet Bio Inc. est une société de biotechnologie. La société se concentre sur le développement de thérapies par cellules T gamma delta allogéniques pour le cancer et d'autres maladies. Elle développe un pipeline de cellules T gamma delta prêtes à l'emploi, modifiées avec des récepteurs antigéniques chimériques (CAR) et des anticorps semblables à des récepteurs de cellules T pour permettre un ciblage sélectif des tumeurs, faciliter la réponse immunitaire innée et adaptative contre les tumeurs et améliorer la persistance pour une activité durable chez les patients. Son pipeline comprend ADI-001, ADI-002 et ADI-00x. ADI-001 est une thérapie par cellules T modifiées par un récepteur d'antigène chimérique (CAR) gamma delta ciblant CD20. ADI-002 est une cellule T gamma delta contenant un CAR qui est spécifique de la protéine glypican 3 (GPC3). La société se concentre sur le développement de ADI-00x pour les tumeurs solides et les indications hématologiques et tumorales.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale