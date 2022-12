Adicet Bio, Inc. rapporte des données positives de l'essai de phase 1 en cours sur l'ADI-001 chez des patients atteints de lymphome non hodgkinien (LNH) agressif à cellules B, récidivant ou réfractaire.

Adicet Bio, Inc. a annoncé des données positives sur l'innocuité et l'efficacité de l'étude de phase 1 en cours de la société sur ADI-001 pour le traitement potentiel du LNH à cellules B récurrentes ou réfractaires. La société estime que ces données continuent de soutenir le potentiel de la thérapie expérimentale à base de cellules CAR T gamma delta d'Adicet à fournir un avantage significatif à la fois en termes d'activité anti-tumorale et de sécurité. Sur la base des résultats de l'étude à la date de coupure des données du 5 décembre 2022, Adicet prévoit de transformer ADI-001 en un programme potentiellement pivot au deuxième trimestre 2023. Les faits saillants des données à la date de coupure des données du 5 décembre 2022 sont les suivants : Sur les 16 patients évaluables, trois ont reçu ADI-001 au niveau de dose 1 (DL1) (30 millions de cellules CAR+), trois ont reçu ADI-001 à DL2 (100 millions de cellules CAR+), trois ont reçu ADI-001 à DL3 (300 millions de cellules CAR+), un a reçu deux perfusions de ADI-001 à DL3 (2X 300 millions de cellules CAR+ les jours un et sept après une seule lymphodéplétion), et six ont reçu ADI-001 à DL4 (1 milliard de cellules CAR+).o À titre exploratoire, principalement pour comprendre l'innocuité et la pharmacocinétique d'une deuxième dose d'ADI-001, le premier et le deuxième patient à DL3, alors qu'ils étaient négatifs pour la maladie résiduelle minimale (MRD) et en RC, ont reçu une deuxième dose à DL3, respectivement trois et deux mois après la première perfusion. Les patients étaient lourdement prétraités avec un nombre médian de thérapies antérieures de quatre (intervalle de deux à six) et avaient un pronostic défavorable basé sur leur score médian de l'indice pronostique international (IPI). Le traitement par ADI-001 a démontré un taux d'ORR de 75 % et un taux de CR de 69 % dans l'étude, tous niveaux de dose confondus. Chez cinq patients atteints de LBCL qui avaient précédemment rechuté après une thérapie CAR T anti-CD19 autologue, le traitement avec ADI-001 a démontré un taux de ORR et CR de 100% (5/5). Ces patients comprenaient un patient atteint d'un lymphome à cellules B de haut grade triple, trois patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) et un patient atteint d'un lymphome à cellules B de haut grade double. ADI-001 a entraîné une RC chez des patients qui avaient précédemment présenté une réponse partielle (PR) à un CAR T autologue (2/2). Un taux de RC de 86% (6/7) a été observé chez les patients atteints de LBCL à partir de DL3. Un taux de RC de 75% (9/12) a été observé chez les LBCL à travers tous les niveaux de dose. Les DL2 et DL3 ont démontré un taux de RC à six mois de 33% ; le suivi des patients se poursuit dans la DL4 pour évaluer la durabilité à six mois. Les cellules ADI-001 circulantes étaient visibles jusqu'au 28ème jour dans le sang périphérique à DL4. ADI-001 a été généralement bien toléré dans l'étude à ce jour. Aucun cas de toxicité limitant la dose, de maladie du greffon contre l'hôte (GvHD) ou de syndrome de libération de cytokine (CRS) ou de syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) de grade 3 ou plus n'a été signalé. ADI-001 est un traitement expérimental par cellules T CAR gamma delta allogéniques en cours de développement comme traitement potentiel du LNH à cellules B récidivant ou réfractaire. ADI-001 cible les cellules B malignes via un CAR anti-CD20 et via les récepteurs de cytotoxicité innée et endogène des cellules T gamma delta. Les cellules T gamma delta conçues avec un CAR anti-CD20 ont démontré une puissante activité anti-tumorale dans des modèles précliniques, conduisant à un contrôle à long terme de la croissance tumorale. En avril 2022, la FDA a accordé à ADI-001 la désignation Fast Track pour le traitement potentiel du LNH à cellules B récurrentes ou réfractaires.